Heidi Klum: Sex-Skandal! Schlüpfrige Porno-Bilder aufgetaucht

Schaut man sich ihre Markierungen an, fällt auf: Heidi wird fast ausschließlich und gleich von mehreren verschiedenen Nutzerinnen auf Nacktbildern verlinkt. Auf den schlüpfrigen Fotos und in kurzen Clips räkeln sich leicht bekleidete Frauen aufreizend vor der Kamera. Immer wieder taucht Heidis Name auf. Offenbar versuchen die Userinnen mit ihrer billigen Masche neue Follower zu gewinnen – auf Heidis Kosten! Dabei ist das nicht nur super unangenehm für die Vierfach-Mom, sondern im Zweifelsfall sogar karriereschädigend. Denn zwischen Heidis eigenen sexy Pics und den fremden Porno-Bildchen liegen Welten. „Mir ist es wichtig, dass wundervolle ästhetische Fotos gemacht werden“, betonte Heidi kürzlich. Mit billigen Schmuddelfilmchen will sie wohl kaum in Verbindung gebracht werden. Vielleicht sollte sich die Model-Mutti mal mit den Privatsphäre-Einstellungen ihrer Instagram-Profils befassen. Dort lässt sich nämlich mit einem Klick einstellen, wer markieren darf und wer nicht…