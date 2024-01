Heidi Klum: Gegen den Ehe-Stress! Sie ist in die Sonne geflüchtet

Jedenfalls schnappte sie sich, statt den Jahreswechsel zu Hause mit den Kids zu feiern lieber ihren Schatz und flüchtete in die Sonne. "Diesmal verbringe ich Weihnachten und Silvester nur mit meinem Mann ganz alleine", hatte sie kurz zuvor im Interview verkündet – voller Vorfreude auf einen "romantischen Strandurlaub". Und den genossen sie und Tom dann auch in vollen Zügen, ließen in der sonnigen Karibik harmonisch die Seelen baumeln und schwelgten in ungestörter Zweisamkeit. Den Erfolg ihrer entschleunigenden Ehe-Booster-Strategie dokumentierte Heidi auf Instagram mit beneidenswert relaxten Strandfotos und innigen Sonnen-Videos. In bewährter Freizügigkeit verzichtete sie dabei ganz lässig aufs Bikini-Oberteil – für ihre Fans ein vertrauter Anblick, an dem auch Ehemann Tom sich ausgiebig erfreut haben dürfte. Wie es aussieht, war Heidis Stressvermeidungstaktik also ein voller Erfolg: Liebesurlaub statt Beziehungsfrust plus nahtlose Bräune. Besser kann man das neue Jahr eigentlich gar nicht einläuten...

Ihr bekommt nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei: Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal!