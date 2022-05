Heidi Klum: Sie lüftet das große Familiengeheimnis um Tochter Leni

Was die zahlreichen Einblicke in Lenis Kindheit aber auf jeden Fall beweisen, ist ihr Wunsch, Model zu werden. Vor zwei Jahren sagte Heidi über die Zukunft ihrer Kinder in der Modebranche: "Leni ist die Einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten will." Und ihre Berufung hat Leni scheinbar schon als Kleinkind entdeckt: Mal übt sie in einem hübschen Kleid unter dem Jubel von Mama den Catwalk oder experimentiert mit Make-up und unterschiedlichen Looks herum. Auch das Posen konnte sie in jungen Jahren schon wie ein Profi.

Die aktuellsten Bilder im Fotoalbum zeigen Leni auch oft mit Heidis Ehemann Tom Kaulitz (32), der von den Kindern vollständig als Teil ihres Kreises akzeptiert wurde: "Das Schönste für mich ist, Zeit mit der Familie zu verbringen."