Heidi Klum: Sie überrascht mit Baby-Foto!

Vor 21 Jahren hielt Heidi ihr erstes Baby in den Händen. Ob sie bald vielleicht schon ihr erstes Enkelkind knuddelt? Zumindest nicht, wenn es nach Leni geht! Denn die will sich mit der Familienplanung noch Zeit lassen. Vor drei Jahren erklärte sie, dass sie erst in 15 Jahren verheiratet sein und zwei Kinder haben will, und zwar "einen Jungen und ein Mädchen."