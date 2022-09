Heidi Klum: So sieht ihre Welt hinter den Mauern der Familienvilla wirklich aus

Wie Leni Klum nämlich nun gegenüber "taff" offenbart, hätte sie sich keine entspanntere Mutter als Heidi wünschen können! So berichtet sie: "Ich spüre keinen großen Druck in meinem Leben außer, es ist etwas für die Schule. Ich weiß, das glaubt mir niemand, wenn ich das sage." Sie ergänzt: "Aber ich bin Aufmerksamkeit gewohnt, seit ich klein bin. Ich wurde ja immer mit meiner Mutter fotografiert." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz privaten Eindruck in das Familienleben des Klum-Clans gewähren! Vor allem an Unterstützung hat es den Sprösslingen von Heidi nie gefehlt! Gegenüber "Leute heute" offenbarte Leni erst kürzlich: "Meine Mama ist sehr stolz auf mich, bei allem, immer." Ob wir in der nächsten Zeit wohl noch mehr Nachrichten dieser Art von Leni zu hören bekommen? Wir können gespannt sein!