Heidi Klum & Tom Kaulitz: Fremdgeh-Schock beim Junggesellenabschied!

Hinter liegen drei unvergessliche Tage. Zwillingsbruder Bill schmiss für ihn einen wilden Junggesellenabschied in Las Vegas. Wenig später veröffentlichte er einige Schnappschüsse auf seinem -Account. Darunter Bilder mit Dünen-Buggys, in einem Privatjets, am Pool und beim Paintball. "Ich habe für meinen Bruder einen dreitägigen Junggesellenabschied in Vegas mit all seinen besten Freunden organisiert. Kein Schlaf. Zu viel Spaß... wie haben wir all das untergebracht?", schrieb Bill dazu.

Party mit einer unbekannten Blondine

Doch den Fans stich besonders ein Foto ins Auge. Während Tom im Pool entspannt, streckt eine unbekannte Blondine im knappen Bikini am Beckenrand ihren Hintern in die Kamera. "Und wer ist bitte die Frau im Bikini im Hintergrund im 5. Bild?", fragte sich ein Follower. Eigentlich waren doch nur Jungs zur Bachelor-Sause eingeladen...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeit im TV?

Krise zwischen Heidi und Tom?

Muss sich Heidi jetzt etwa Sorgen machen? Schließlich war Tom in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit - und sie meilenweit entfernt. Für ihre neue Show "Making the Cut" ist die Modelmama derzeit in Tokio. Doch ihr Schatz meldete sich brav via Skype bei ihr, wie sie bei Instagram zeigte. Nach Krisengespräch sah es jedoch nicht aus. Tom lächelte in die Kamera, während sie ihr Frühstück genoss. Zwischen den beiden scheint also alles in bester Ordnung zu sein.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich Heidi und Tom bereits im Februar still und heimlich das Ja-Wort gaben. Die große Hochzeit steht jedoch noch an. Angeblich soll auf Capri diesen nochmal mit Freunden und Familie gefeiert werden.

Erst kürzlich tauchten Schock-Fotos von Heidis Tochter Leni im Netz auf. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im VIDEO: