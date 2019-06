Heidi Klum & Tom Kaulitz: Romantische Neuigkeiten vor der Hochzeit

Reddit this

Endlich können sie sich wieder täglich sehen! In den letzten Wochen waren die Terminkalender von Heidi Klum und Tom Kaulitz ziemlich voll, doch jetzt steht der romantischen Zweisamkeit nichts mehr im Weg.

Die letzten Monate waren für und nicht ganz einfach. Während der „ “-Star mit seiner Band auf Tour war, blieb natürlich nicht sonderlich viel Zeit für Zweisamkeit. Doch nach dem letzten Konzert am Freitag können die Turteltauben sich nun endlich wieder öfter sehen.

Romantische Tage in Paris

Um diesen besonderen Augenblick gebührend zu feiern, verbringen Heidi und Tom gerade ein paar romantische Tage in Paris. Um ihre Fans daran teilhaben zu lassen, postete die Model-Mama auch direkt einen süßen Pärchen-Schnappschuss aus der Stadt der Liebe. „Mitternachts-Snack in Paris“ steht unter dem Foto geschrieben, das die 46-Jährige mit zahlreichen Herzchen-Emojis versehen hat. Verliebt und glücklich schauen sie und ihr Verlobter in die Kamera. Hach!

In ihrer Story teilte Heidi außerdem einige andere Eindrücke ihrer Paris-Reise. So besuchten die beiden beispielsweise den Eiffelturm und gönnten sich ein leckeres Eis. Endlich sind sie wieder vereint und können das machen, wonach ihnen der Sinn steht!