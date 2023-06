Heidi Klum: Traurige Enthüllung nach ihrem 50. Geburtstag!

Schon in ihrer Jugend hat sich Heidi für Mode interessiert. Sie machte die Flohmärkte und den Kleiderschrank ihres Vaters unsicher, um neue Outfits zu finden. Jedoch gibt die 50-Jährige in der ProSieben-Sendung "Happy Birthday, Heidi!" zu: "Ich war nicht so normal vom Look her." In der Schule wurde sie sogar gemobbt, aufgrund ihrer Pickel als "Pizza-Face" beschimpft. Autsch, ganz schön hart!