Heidi Klum & Tom Kaulitz: Babyglück dank Wunderheiler?

Gerade in Amerika, wo Heidi lebt, ist es in den vergangenen Jahren besonders unter Promis angesagt, bei allerlei Problemen Schamanen oder Wunderheiler aufzusuchen. Auch bei unerfülltem Kinderwunsch. "Schwangerschaft und Geburt werden im Schamanismus als schöpferischer Akt verstanden", heißt es. "Bei der Therapie zum unerfüllten Kinderwunsch wird also nicht nur eine energetische Kraft in den Unterleib des Paares übertragen. Sondern auch Trancereisen, Heilkräuter und lebenspraktische Weisheiten werden mit einbezogen."

Praktischerweise lebt genau in Heidis und Toms Wahlheimat auch der allseits bekannte Schamane Durek Verrett, der Verlobte von Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. Noch zudem ist Heidis Schwiegersohn in spe, also Tochter Lenis Freund Aris, ein Anhänger dieses Schamanen. Werden Heidi und Tom also tatsächlich bald Rat bei ihm suchen? Sich einem seiner Rituale unterziehen, um die Geister der Fruchtbarkeit zu wecken? "Viele Frauen kommen zu mir, weil sie sich ein Kind wünschen …", so der Schamane. Was würde man nicht alles tun, um gemeinsam das größte Wunder zu erleben …

