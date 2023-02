Heidi Klum & Tom Kaulitz: Er will so nicht weitermachen

Schon die letzte Fete zum 49. Geburtstag seiner Frau war ihm eigentlich zu viel, wie er später in seinem Podcast verriet: Überall auf dem Grundstück wäre Chaos gewesen, die Gäste hätten Essen heruntergeschmissen und einfach liegen lassen. Doch, so Tom damals genervt: "Vielleicht waren die Leute aber auch so dicht, dass sie das gar nicht mehr mitbekommen haben." Oh je. Klingt nicht so, als könne er es kaum erwarten, diesmal eine noch größere Party-Horde ins Haus einzuladen …

Doch Gattin Heidi kennt kein Erbarmen! In der "Jennifer Hudson Show" verriet sie gerade: "Ich habe meine letzten Geburtstage nie richtig groß gefeiert, aber die 50 ist schon eine besondere Zahl. Also sagte ich zu meinem Mann: 'Ich möchte eine große Party! Hast du mich verstanden, Schatz?'" Und damit die Botschaft auch unmissverständlich bei Schatz ankommt, setzte Heidi gleich noch mal nach: "Ich habe meinem Mann gesagt: 'Du solltest dich besser darum kümmern – und es sollte wirklich gut werden!'" Auweia, bei so viel Erwartungsdruck kann man ja fast schon Mitleid mit dem eher introvertieren Tom bekommen. Denn wenn Heidi "wirklich gut" sagt, dann meint sie auch wirklich gut! Schließlich hat die Blondine in Hollywood einen Ruf als Party-Queen zu verlieren, seit Jahren ist sie für ihre legendären Halloween-Events mit aufwendigen Kostümen, dekadenter Deko und hochkarätiger VIP-Gästeliste berühmt. Der Vorlauf für die perfekte Ausführung der Veranstaltung beträgt meistens mehrere Monate! Und da Heidi sich wohl mindestens genauso viel Tamtam für ihr ganz persönliches Jubiläum wünscht, sollte Tom wohl besser sofort vom Sofa hochkommen, um in die Organisation einzusteigen. Denn trotz aller Liebe – eines würde natürlich gar nicht gehen: Dass Heidis Birthday am Ende womöglich nicht ganz so happy wird, wie sie sich das vorstellt …

