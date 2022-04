Tessa Bergmeier: Heute hat die GNTM-Oberzicke Freund & Kinder

Was passiert, wenn man die größten Zicken der deutschen Medienlandschaft in eine offene Sala an einem einsamen Strand in Thailand einsperrt? Es sprühen die Funken! Mit Elena Miras, Yeliz Koc, Larissa Neumann und Tessa Bergmeier wagt ProSieben in der dritten Staffel von "Kampf der Realitystars" ein wahres Sozialexperiment. Kaum haben die Ladys die Sala betreten, geht der Zickenkrieg schon in die Vollen. Insbesondere Veganerin Tessa Bergmeier eckt mit ihrer Lebensphilosophie bei den anderen Kandidaten ordentlich an. Ihr kommt nicht nur kein Fleisch auf den Tisch, sondern auch kein Mann, der Fleisch isst ins Haus! Einen festen Freund hat die Diva mittlerweile trotzdem gefunden - und der scheint starke Nerven zu haben...