Heidi Klum & Tom Kaulitz: Gemeinsames Baby! Jetzt packt ER aus

Heidi Klum ist bereits vierfache Mama. Doch das reicht ihr noch nicht! In einem Interview mit der "US Sun" plauderte Heidi kürzlich aus, dass sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen kann. "Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es. (...) Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja", so die "GNTM"-Chefin. Doch was sagt eigentlich Ehemann Tom Kaulitz dazu?

