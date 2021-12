Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt packt er aus! Er will ein anderes Leben!

Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Bill jammert der 32-Jährige über die Schattenseiten seines Promi-Lebens. Er fühle sich ständig verfolgt von Paparazzi, so auch bei seinem Besuch in dem besagten Möbelhaus. "Das ist unglaublich (…) Auf einmal: acht Fotografen! Ich weiß gar nicht, wo die herkommen", jault er und befindet: "Das ist unfassbar! Das ist ätzend!"

Dabei war das alles mal ganz anders. 2010, als Tom nach Los Angeles auswanderte, lebte er hier noch ein Leben unter dem Radar. Keine Fotografen, keine kreischenden Groupies, so wie es der ehemalige Teenie-Schwarm aus Deutschland kannte. Ehrlich gesagt: Geändert hat sich daran bis heute nicht viel. In den USA ist der Tokio-Hotel-Gitarrist immer noch so was wie ein "No Name".