Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt sind sie zu dritt

Romantische Sonnenuntergänge, lange Strandspaziergänge, leckeres Essen, Drinks und ganz viel Liebe an exotischen Orten: Eigentlich liebt es Heidi Klum (49), ihre Beziehung zu Tom Kaulitz (32) so richtig zu zelebrieren. Und so wollte sie natürlich auch den dritten Hochzeitstag am 3. August feiern, um so richtig in Erinnerungen an die romantische Traumhochzeit auf Capri zu schwelgen. Doch in diesem Jahr scheint das Jubiläum mit Tom offenbar ins Wasser zu fallen – aber nicht, weil Tom zusammen mit seinem Bruder Bill (32) in die Heimat abgehauen ist, wie er im gemeinsamen Podcast erzählt: "Wir sind im Urlaub. Himalaya, Grönland, Miami – wir waren schon überall. Jetzt sind wir in Magdeburg", verrieten die Zwillinge. Und weiter: "Das, was man im Hintergrund hört, ist übrigens der Jers leber See." Na klar, lecker grillen und zelten "am alten Baggerloch", genau der Geschmack der beiden Musiker, die sich inzwischen an den Luxus-Lifestyle bei Model-Mama Heidi gewöhnt haben.

