Heidi Klum & Tom Kaulitz: Leihmutter! Ihr Baby-Traum wird endlich wahr

Als Heidi Klum und Tom Kaulitz mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit gingen, glaubten viele Fans nur an eine temporäre Liaison. Mittlerweile sind die beiden jedoch verheiratet und schweben immer noch auf Wolke sieben. Zu ihrem ganz großen Glück fehlt ihnen aber noch ein Baby! Die Model-Mama hat zwar schon vier Kinder, gibt in der US-Ausgabe der "Sun" jedoch offen zu, dass sie über Nachwuchs mit ihrem Liebsten nachdenkt!