Heidi Klum & Tom Kaulitz: Neuanfang in Italien! Die Umzugskartons stehen bereit

In den vergangenen Wochen musste sich Heidi viele Vorwürfe von Ex-Kandidatinnen ihrer Show "Germanys Next Topmodel" anhören. Es ging um Manipulation, Körperverletzung und Mobbing. Zwar ignorierte Heidi die Attacken, doch der Ärger wird nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sein. Auf Capri kann sie nun auf andere Gedanken kommen. Hier zählt nur die Liebe – schon ihre Hochzeit 2019 feierte sie dort ganz romantisch.

Und schon bald könnten sie und Tom auf Capri leben. Eine Traumvilla von 1940 mit Blick auf die Faraglioni-Felsen hat es ihnen besonders angetan: Swimmingpool, neun Zimmer, davon sechs Schlafzimmer, sieben Badezimmer, 400 Quadratmeter – genug Platz für die Familie. Im Garten wachsen Zitronen- und Olivenbäume. "La dolce Vita", schwärmt Heidi.

Nach der Besichtigung schlenderten sie und Tom Hand in Hand zum Bootssteg, dabei streichelte sich Heidi über ihren Bauch. Verbirgt sich dort etwa ein süßes Geheimnis? Mit dem Boot "Lion III" fuhren sie kuschelnd es aufs offene Meer hinaus …