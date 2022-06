Bill Kaulitz: Alkohol-Zoff bei Tokio Hotel

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" unterhalten sich Bill und Tom Kaulitz über das Partynudel-Image des Sängers. "Georg findet das Image gar nicht gut", gesteht Bill. "Ihm wird das zu viel, er möchte sich davon distanzieren."

Aktuell sind die Jungs auf Promo-Tour für ihr neues Album. Und da soll Georg mittlerweile fast schon Manager von Bill geworden sein. Er findet nämlich nicht nur, dass das Image schlecht für ihre Karriere ist, sondern auch, dass es der 32-Jährige privat zu sehr krachen lässt.

Ob dieses Drama auch die Chemie in der Band belastet? Die Jungs kennen sich seit ihrer Kindheit und gingen schon durch viele Höhen und Tiefen. Und so werden sie sicher auch diese Meinungsverschiedenheit meistern. Tom stellt am Ende jedenfalls klar: "Wir lieben Georg über alles, aber er ist eben der absolute Gegensatz zu uns."

