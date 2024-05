Heidi Klum und Tom Kaulitz: Umzug nach Italien!

In den letzten Monaten stand bei Heidi so einiges auf dem Plan — Vanity Fair in LA, Filmfestspiele in Cannes und auch GNTM auf Teneriffa. Ob das ganze Reisen der 50-Jährigen wohl auch mal zu viel wird? Aktuell scheint dies noch nicht der Fall zu sein. Heidi und ihr Tom würden es genießen, die Welt flexibel bereisen zu können und, trotz mehrerer Grundstücke in der USA, an keinen Ort gebunden zu sein. Sollte dies allerdings eines Tages nicht mehr der Fall sein, hat Heidi bereits eine Vorstellung, wo sie und Ehemann Tom sich niederlassen könnten. Überraschenderweise handelt es sich hierbei weder um Deutschland noch um ihre Wahlheimaten LA und New York: "Ich glaube, so Italien", erklärt das Model. In der Vergangenheit hat das Paar schon unzählige Male in dem Land Urlaub gemacht, so unter anderem in Rom, Venedig, Capri und zuletzt auch auf Sardinien. Tom hätte schon immer eine Affinität Italien gegenüber empfunden und auch schon in der Zeit vor Heidi das Land so einige Male bereist. Doch so richtig in das "La Dolce Vita" verliebt, hätten sich die beiden schließlich dann erst in ihren gemeinsamen Urlauben. "Ich liebe das italienische Essen, ich liebe auch die Kultur, die Leute", enthüllt Heidi. Und so ist die GNTM-Jurorin fest überzeugt, dass es das Paar auf kurz oder lang schließlich nach Italien führen würde und, dass sie dort dann "viel Pasta essen" wird.

