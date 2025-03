Heidi Klum: Verletzte Gefühle - Der Streit eskaliert!

Doch was steckt wirklich hinter diesem Vater-Tochter-Streit? Sind es geschäftliche Differenzen? Liegt es an Heidis Ehemann Tom Kaulitz (35), mit dem Günther nie richtig warm wurde?

Klar ist: Zwischen den beiden herrscht eisiges Schweigen – und das nicht erst seit gestern! Kein gemeinsames Foto, keine liebevollen Worte. Jetzt ließ Heidi sogar vor laufenden Kameras einen Satz fallen, der für Aufsehen sorgt: "Wenn ich in Deutschland bin, treffe ich mich immer mit meiner Mutter. Weil ich sie so sehr vermisse. Sorry, Papa!" Ein Ansage wie eine Ohrfeige – und ein klares Zeichen, dass der Bruch tiefer ist, als viele dachten.

Als Günther kürzlich Geburtstag hatte, blieben Glückwünsche seiner Tochter auf Instagram aus. Und Papa Klum? Konterte mit einem Video, bei dem ihm ein Kinderchor ein Ständchen singt. Nur eine Gratulation von Fremden. Sogar Heidis Tochter Leni (20) scheint sich auf die Seite ihrer Mutter zu schlagen. Auf die Frage nach ihrem Lieblingsort in Deutschland antwortete sie vielsagend: "Das Haus meiner Oma. Damit verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen." Kein Wort über Opa Günther…

Wie konnte es so weit kommen? Aber selbst Promi-Familien sind vor Streit nicht gefeit – und manche Wunden scheinen einfach nicht zu heilen…