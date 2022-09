Heidi und Leni Klum: Endgültiger Bruch! In New York kam es zum Eklat

Dieser Blick spricht Bände. Völlig genervt wurde Leni Klum kürzlich an der Seite ihrer Mutter in New York gesehen. Von Freude über die gemeinsame Shopping-Tour keine Spur. Vielmehr sieht es so aus, als wäre Heidi mit dem Besuch bei ihrer Ältesten zu weit gegangen...

Jede Menge Partys, Jobs und neue Freunde. Auf eigenen Beinen stehen, Fehler machen und daraus lernen – auf all diese Abenteuer dürfte sich Leni gefreut haben, als sie vor Kurzem von Los Angeles nach New York zog. Hier will das Nachwuchs-Model Innenarchitektur und Kunst studieren – und ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Doch die Rechnung machte die 18-Jährige ohne ihre Mutter...