Heino: Große Sorge nach dem Tod von Hannelore!

Seinen ersten Auftritt nach dem Tod von Hannelore hatte Heino bereits: "Wir haben das Programm ein bisschen umgeändert, und Heino wird sich heute eher auf das Singen konzentrieren und nicht auf das Sprechen und nicht auf Zwischenmoderationen. Und ich glaube, das Publikum wird das verstehen.", sagt Helmut Werner über Heinos Show.

Eins wird sich aber auch in Zukunft nicht ändern, wie sein Manager verrät: "Er singt für Hannelore, auf jeden Fall. Er hat immer für Hannelore gesungen, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ich habe mich gerade unterhalten mit ihm, er hat auch gesagt: 'Ah, die Hannelore' - er sieht sie immer in der ersten Reihe sitzen und so, ja? Und er vermisst sie schon sehr und wir alle vermissen sie. Ich bin ganz begeistert, wie toll er es macht. Er ist sehr, sehr stark."