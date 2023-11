Heino: Herzzerreißender Abschied von seiner großen Liebe

"Wie soll ich bloß ohne sie weitermachen", das fragt sich Heino immer wieder. "Vom ersten Tag an bis zum heutigen Tag bin ich in meine Frau verliebt und Hannelore in mich", schwärmte er kürzlich noch über ihre 44-jährige Ehe. Dass der Gesundheitszustand der 82-Jährigen sich kurz nach diesem rührenden Liebesschwur so rapide verschlechterte und sie schließlich plötzlich an Herzversagen starb, wirft ihn völlig aus der Bahn. Sie war seine große Liebe und bleibt es über den Tod hinaus. Auf ihr Grab in Kitzbühel legte er 44 rote Rosen. Es ist ein herzzerreißender Abschied von seiner geliebten Hannelore.