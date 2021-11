Heino und Hannelore: Unerwartete Trennung nach so vielen Jahren!

Wie Heino nun berichtet, geht er jetzt auf Anraten seiner Hannelore erneut auf große Deutschlandtour! So offenbart der Sänger nun bei der Talkshow "Riverboat": "Also es macht mir noch Spaß. Also ich habe jetzt schon vor drei oder vier Jahren gesagt, jetzt mache ich Schluss, aber da war ich so unruhig zu Hause. Und da hat die Hannelore gesagt: 'Heino, geh mal lieber wieder auf Tournee. Dann habe ich hier meine Ruhe, und du bist wieder ein zufriedener Mensch.'" Huch, ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf den Sänger und seine Hannelore werfen! Das Heino seine Tournee jedoch als Mittel zum Zweck benutzt, um vor seiner Hannelore reis aus zu nehmen, ist auszuschließen. So ergänzt er: "Ich singe jetzt über 65 Jahre und ich kann mir nichts anderes vorstellen und bin noch fit - warum soll ich nicht singen?" Ehrliche Worte, die zeigen: Heino ist auch mit 83. Jahren von einem Ruhestand weit entfernt...