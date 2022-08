Heinz Behrens: Der Schauspieler ist tot

Heinz Behrens hat eine lange Karriere hinter sich. Bereits seit den 60er Jahren stand er vor der Kamera. Nun ist er tot. Die traurige Nachricht bestätigte das MDR. So erklärt seine Witwe, dass er am Dienstagabend in einem Berliner Krankenhaus verstorben sei.

Der Tod kam überraschend. Denn noch wenige Tage zuvor sei er "quietschfidel" gewesen. Doch eine Lungenentzündung "kalt erwischt", erklärt seine Frau weiter. - zu viel für sein schwaches Herz, sagte seine Frau weiter.