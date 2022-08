Roger E. Mosley: Der Schauspieler ist tot

Roger E. Mosley war ein wahrer Kultstar in Hollywood. Diesen Status ergatterte er vor allem durch eine Rolle: Er spielte Theodore Calvin, "TC" in der Serie "Magnum" an der Seite von Tom Selleck. In der Rolle betrieb er ein Hubschraubergeschäft und flog "Magnum" oft über Hawaii, um ihm aus der Klemme zu helfen. Acht Jahre lang spielte er in der beliebten Serie mit.

Doch nicht nur mit "Magnum" feierte der Schauspieler große Erfolge. Er ergatterte auch Rollen bei "Sanford and Son", "McCloud", "Starsky and Hutch" oder "Night Court" mit. Auch bei "Walker, Texas Ranger" war er zu sehen.

Nun trauert ganz Hollywood um den Star...

