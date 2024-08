Heinz Hoenig: Nach drei Monaten Intensivstation - Er kommt nach Hause!

Heinz zu Hause zu versorgen, wird eine große Herausforderung für seine Familie: "Es werden zahlreiche Hilfsmittel benötigt, für die ich gerade Anträge beim sozialen Kostenträger stelle. Ohne die Sicherstellung der medikamentösen Versorgung und der Ernährung ist eine Entlassung kaum möglich." Doch die gelernte Krankenschwester traut sich das zu: "Da ich neben der medizinischen Kompetenz im Krankenhaus meinen Mann täglich morgens und abends bei der Grundpflege unterstütze, habe ich keine Angst. Es bedarf eines gut durchstrukturierten Tagesplans, um den Bedürfnissen von Heinz und unseren Söhnen in allen Belangen gerecht zu werden. Für meine drei 'Männer' stelle ich mich gerne hinten an", so Annika.