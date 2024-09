Heinz Hoenig: Süße Überraschung nach seiner Entlassung! Jetzt spricht er von Neuanfang

Obwohl es für seine Familie schon ein großer Meilenstein ist, ihren Heinz an seinem Geburtstag wieder bei sich zu Hause zu haben, ist er noch lange nicht gesund. Geplant ist ein Eingriff an seiner Aorta, also eine OP am Herzen. Bis diese stattfinden kann, muss sich sein Gesundheitszustand noch verbessern. Seine Frau, die glücklicherweise ausgebildete Krankenschwester ist, gibt jedoch zu bedenken, dass dies noch einige Monate dauern könnte.

Bis dahin gibt sie alles, um sich um ihren kranken Mann und ihre gemeinsamen Kinder zu kümmern. Auch wenn dies eine Doppelbelastung für sie darstellt, ist die Tatsache, dass ihr Mann wieder zu Hause ist, eine Erleichterung.