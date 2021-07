Helena Fürst: "Geschlagen & misshandelt" - Schock-Beichte aus der Psychiatrie

Vor über einer Woche wurde Helena Fürst nach einem Streit in ihrem Wohnhaus von der Polizei festgenommen und anschließend gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen. Doch in der Klinik hat die 47-Jährige offenbar Todesangst! Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihre Ärzte!