Helena Fürst: Sie hat einen neuen Freund!

musste in der letzten Zeit einiges durchmachen. 2017 zog sie mit ihrem damaligen Freund Ennesto Montè ins "Sommerhaus der ". Doch nach der Ausstrahlung krachte es gewaltig zwischen den beiden. Wochenlang beherrschten sie mit ihrem Rosenkrieg die Schlagezeilen. „Ein Jahr ist es genau her, Sommerhaus der Stars in Portugal. Genau diese Zeit habe ich gebraucht um das alles mit Ennesto Monte zu verdauen. Im Sommerhaus und danach sind Sachen passiert, die nicht hätten passieren dürfen", schrieb sie damals auf .

Süße Liebeserklärung auf Instagram

Doch all der Ärger scheint jetzt vergessen. Helena schwebt wieder auf Wolke Sieben. Das teilte sie ihren Fans jetzt auf mit: "Eine neue Liebe macht uns alle so glücklich, oh du machst, dass ich mich so besonders fühle." Dazu setzte sie den Hashtag #Iloveyou (#Ichliebedich). Wer der mysteriöse Mann ist, verriet Helena allerdings nicht.

Foto: Instagram/ die.fuerstin

Helena Fürst: "Dein Strahlen lässt jeden Mond erhellen"

Schon länger vermuten die Fans, dass Helena wieder in festen Händen ist. Immer wieder postete sie geheime Liebesbotschaften auf ihrem Instagram-Account. "Liebe kann alles verändern, nur die Kraft der Liebe macht alles bunt", schrieb sie zu eine Bild. Doch damit nicht genug! "Wenn du gar nicht mehr abwarten kannst, ihn in deinen Armen zu halten. Wenn du so vor Verlangen und Sehnsucht brennst, dass es weh tut. Das ist wahre Liebe" und "Dein Strahlen lässt jeden Mond erhellen. Hoffentlich bis zum Ende der Zeit", kommentierte sie weitere Posts. Mal sehen, ob uns Helena bald verrät, wer sie so zum Strahlen bringt…