Helene Fischer: Baby Nr.2 ist da und es ist ein...

Die Schlager-Queen kündigt in ihrem Brief für dieses Jahr gleich zwei neue Alben mit Kinderliedern an – und verspricht sogar noch mehr Musik. Ein kleiner Wermutstropfen für die Fangemeinde bleibt allerdings: Die große Helene Fischer Show wird 2025 nicht stattfinden. „Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten.“