Helene Fischer: Baby Nr.2 ist da und es ist ein...
Da staunen selbst eingefleischte Fans: Helene Fischer (41) hat ihr zweites Baby zur Welt gebracht – wie die Schlager-Queen in einem handgeschriebenem Brief auf Instagram verriet.
Helene Fischer (41).
© IMAGO / Future Image
Helene Fischer (41) hatte sich bis Sommer 2026 eine Auszeit genommen, den Grund dafür selbst verraten: Ihr Ehemann Thomas Seitel (40) und die Schlager-Queen wünschen sich sehnlichst Baby Nummer 2, ein Geschwisterchen für Tochter Nala.
Am heutigen Montag ließ die Sängerin die Baby-Bombe platzen, veröffentlichte einen handgeschriebenen Brief an ihre Fans: „Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!“
Die Sängerin genießt ihre Zeit mit der Familie in vollen Zügen und lässt ihre Fans daran teilhaben. Details wie das Geburtsdatum oder der Name des neuen Familienmitglieds hält Helene bislang geheim. Sicher ist: Töchterchen Nala, die im Dezember 2021 geboren wurde, ist jetzt große Schwester!
Nach Baby-News: „Helene Fischer Show“ fällt 2025 aus
Die Schlager-Queen kündigt in ihrem Brief für dieses Jahr gleich zwei neue Alben mit Kinderliedern an – und verspricht sogar noch mehr Musik. Ein kleiner Wermutstropfen für die Fangemeinde bleibt allerdings: Die große Helene Fischer Show wird 2025 nicht stattfinden. „Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten.“
Doch keine Panik: Die nächste große Stadiontour für 2026 ist schon fest geplant. Und da wird laut Helene nicht nur ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert – sie verspricht auch, mit ihren Fans eine unvergessliche Party zu erleben.
Jetzt darf Helene Fischer aber vor allem eines sein: glückliche Mama.