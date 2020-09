Helene Fischer: Bittere Enthüllung! Mit dieser Aktion ist Thomas Seitel zu weit gegangen

Bald dürften die Umzugswagen anrollen! Schlager-Königin Helene Fischer und ihr Thomas Seitel luden zum großen Richtfest an den idyllischen Ammersee! Bilder zeigen die ausgelassene Gesellschaft beim Feiern und die Szenen, die sich dort abspielten, müssen Florian Silbereisen einen Stich ins Herz versetzen…

Was sich endlos in die Länge zog, wird endlich doch was: Bereits seit drei Jahren ist das idyllisch gelegene, rund 3.000 Quadratmeter große Grundstück in der bayerischen Gemeinde Inning in Helenes Besitz. Die Bauarbeiten waren von vielen Rückschlägen und Ärger mit Anwohnern und Gemeinde geprägt, aber nun scheint die Villa bald bezugsbereit zu sein. Ein Grund zur Freude für die Sängerin – und ihren Freund Thomas, für den sie Florian 2018 verlassen hatte.

Gemeinsam feierten die beiden an diesem lauen Spätsommernachmittag ganz zünftig mit allen Beteiligten, mit Handwerkern, Architekten und ganz viel Verwandtschaft. Beide zeigten sich vollkommen ungezwungen und in Bestlaune vor den vielen Menschen: Helene begrüßte jeden einzelnen ihrer 40 Gäste per Handschlag, hielt Small Talk und verteilte Geschenke. Alles übrigens ohne Mundschutz und Abstand! Auf Corona-Vorsichtsmaßnahmen schien hier niemand zu achten. Dabei hat Superstar Helene Fischer doch eigentlich eine Vorbildfunktion…

Helene Fischer und Thomas Seitel beginnen ein neues Leben

Und dann wurde alles sehr persönlich – offen wie nie zeigten Helene und Thomas, wie sehr sie sich als Einheit empfinden, wie ernst sie es mit ihrer Beziehung meinen: Nachdem sie den traditionellen Schutzsegen der Zimmerleute inklusive Baby-Wünschen entgegengenommen hatten, wandten sie sich ihren Gästen zu. „Für uns als Paar ist dieses Haus ein großer, bedeutender und wichtiger Schritt für unsere gemeinsame Zukunft“, begann Helene ihre Rede. Und schloss mit den Worten: „Meinem persönlichen Bauleiter sage ich auch noch Danke.“ Dann schlang sie die Arme um Thomas und küsste ihn vor allen Anwesenden liebevoll auf den Mund.

Tatsächlich hat sich der Tanz-Akrobat in den vergangenen Monaten den Titel „Bauleiter“ redlich verdient. Immer wieder wurde er dabei beobachtet, wie er auf der Baustelle nach dem Rechten sah, oft in Gespräche mit den Handwerkern vertieft. Und auch jetzt, vor der Richtfest-Gemeinde, hatte er einiges zu sagen. „Allein geht’s, aber zusammen geht’s besser!“, betonte er. Und fügte bedeutungsvoll hinzu: „Wir freuen uns auf das, was hier entsteht!“ Auch so eine Anspielung…