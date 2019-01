Es war der SCHOCK für die deutsche Schlagerwelt, als und im Dezember des vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt gaben. In dem offiziellen Statement der Sängerin beteuerte die Schlagerkönigin, wie schwer ihr dieser Schritt fiel. Allerdings fügte sie hinzu, dass sie eine neue Liebe fürs Leben gefunden hat. Kurz danach erschien auf der Bildfläche und wurde als der neue Mann an Helenes Seite betrachtet. Auf eine offizielle Liebes-Bestätigung der beiden warteten ihre Fans jedoch vergeblich - bis jetzt!

Das Helene Fischer sich nur selten zu ihrem Privatleben äußert, ist definitiv nicht Neues. Kaum ein Detail aus ihrem Liebes-Lieben mit Florian gelangte während ihrer zehnjährigen Beziehung an die Öffentlichkeit. Auch zu einer Beziehung mit Thomas Seitel gab die Beauty noch kein Statement ab. Doch jetzt die Überraschung. Durch den Vater von Thomas haben ihre Fans nun Gewissheit: Thomas ist der neue Mann an Helenes Seite. So bestätigte Thomas Vater die süßen Neuigkeiten gegenüber dem "Darmstädter Echo": "Helene und sein Sohn seien "definitiv" ein Paar", erklärte er in einem Interview. Wie süüüüß! Für Helenes Fans definitiv ein Grund zur Freude. Und was hat der Vater von Thomas noch über die Beziehung von seinem Sohn zu berichten?

Der Vater von Thomas hält sich weitestgehend bedeckt

Obwohl alle Helene-Anhänger einen umfassenden Fragenkatalog an die Schlagerkönigin und ihre neue Liebe haben, hält sich auch der Vater von Thomas zu der Beziehung seines Sohnes mit Helene eher bedeckt. So beteuert er: "Das ist die Sache von Frau Fischer und von Thomas." Wie schade! Ob sich allerdings Helene und Thomas nach dem Statement von Thomas' Vater an die Öffentlichkeit wenden werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!