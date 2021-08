Helene Fischer: Dieser Mann macht sie glücklich

Helene Fischer zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Sängerinnen - gerne würde sie aber auch international durchstarten. Das bestätigt auch ihr Entdecker Jean Frankfurter. "Helene hat immer von einer internationalen Karriere geträumt. Und ich bin überzeugt, dass sie das Zeug dazu hat", erzählt der in der "Bild". Mit Luis Fonsi an ihrer Seite wäre das zumindest nicht unwahrscheinlich, auch international durchstarten. Musik-Manager Thomas Stein sieht ebenfalls gute Chancen dafür - es gibt aber auch einen Haken: Helene müsste auswandern. "Um in Amerika erfolgreich zu werden, muss sie auch dort wohnen. Natürlich könnte sie dann ihre deutsche Fan-Basis verlieren", so der 72-Jährige.

