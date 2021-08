Helene Fischer nach Comeback: Schlager-Aus - Will sie alles anders machen?

"Hallo, ihr Lieben, lange ist’s her. Ich hoffe, es geht euch gut", beginnt die Schlager-Queen ihre Instagram-Ansprache – und kommt dann gleich auf den Punkt: "Die Welt hat sich verändert, ich habe mich verändert." Sie hätte viel nachgedacht in den vergangenen Monaten, erklärt sie. "Ich kann nur sagen, es war eine sehr reflektierende und tolle Zeit, in der ich mich zurückgezogen habe." Und in der offenbar auch kreativ einiges passiert ist, denn nun soll endlich das heiß ersehnte Comeback folgen, aber nicht solo: Helene will mit Luis Fonsi neu durchstarten; der gemeinsame Song "Vamos a Marte" setzt ab 6. August zum Sturm auf die Charts an. Und das wohl nicht nur deutschlandweit.

Denn Helenes Duettpartner ist ein internationaler Superstar: Sein Sommerhit "Despacito" wurde knapp 7,5 Milliarden Mal angeklickt und war gut drei Jahre lang der beliebteste Hit auf YouTube. Dass die Partnerwahl ausgerechnet auf ihn fiel, kann kein Zufall sein. Schließlich träumt Helene schon länger vom internationalen Durchbruch und bewegte sich stilistisch immer mehr Richtung Pop. Auch der spanische Titel des neuen Songs weißt darauf hin, dass Helene ihre bisherigen (Landes-)Grenzen sprengen will. Man darf also gespannt sein...