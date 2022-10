Helene Fischer: Dramatischer Weckruf! Jetzt platzt die Wahrheit aus ihr heraus

Helenes Kondition hat nachgelassen

"Ich war wirklich richtig faul in letzter Zeit und München war für mich so ein ‘Wake-Up-Call’", gesteht Helene in der österreichischen Talk-Show "Willkommen Österreich". "Gerade nach dieser schönen, ruhigen Zeit, die ich genießen durfte, wird es jetzt auch Zeit, dass ich mich wieder ein bisschen fordere und darauf freue ich mich auch sehr."

Im nächsten Jahr beginnt Helenes Arena-Tour, bei der sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reisen wird. Da braucht sie natürlich viel Kraft und Ausdauer. "Ich bekomme vom ‘Cirque du Soleil’ ein schönes Sportprogramm und habe jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, mich darauf vorzubereiten und muss tatsächlich jetzt auch konditionell wieder auf das Level kommen, was ich vor vielen Jahren auf die Bühne gebracht habe", erklärt die 38-Jährige außerdem im Gespräch mit "Radio Niederösterreich". Na, da hat sie sich aber was vorgenommen!