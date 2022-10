Helene Fischer & Thomas: Ex-Freundin-Gate! 2. Chance für die Liebe mit Flori

Was ist passiert: Thomas' Ex-Freundin Anelia Janeva (39) scheint immer noch an der Trennung von dem Akrobaten zu knabbern. Sie sandte ihm jetzt eine Liebes-Botschaft auf ihrem Instagram-Account. Unter einem gemeinsamen Video aus dem Jahr 2014 schrieb Anelia: "Miss u". Sie vermisst ihn! Aua! Dieser Satz ist ein Stich ins Herz von Helene (39)! Da schrillen doch bei jeder Frau die Alarm-Glocken. Wie oft haben die zwei Kontakt? Und wenn ja, treffen sie sich vielleicht heimlich? Und dann fragt man nach, bohrt ... Gut möglich, dass die Instagram-Nachricht für reichlich Wirbel zwischen Thomas und der Schlagerkönigin gesorgt hat.

Ganz anders hingegen benimmt sich Helenes Ex Flori. Bei jeder Gelegenheit findet der Entertainer warme und liebevolle Worte für sie. Im Juli bei "Das große Schlagercomeback 2022" in Leipzig schwärmte er: "Ich bin und bleibe ihr Fan." Und wie sich das ehemalige Traumpaar immer wieder in den Armen liegt und sich dabei tief in die Augen blickt. Hach! Sie wirken so vertraut miteinander, als hätte es die Trennung nie gegeben. Und nicht zu vergessen: Keine andere Frau hat es seither wieder in Floris Herz geschafft!

Bei Thomas kann sich die Sängerin anscheinend nicht sicher sein. Aber so ein Liebeswirrwarr hat Helene nicht nötig. Sie braucht einen Mann, auf den sie sich zu hundert Prozent verlassen kann. Sie weiß auch ganz genau, wo sie ihn findet. Ein Anruf genügt!