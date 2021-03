Helene Fischer: DSDS-Sensation

Wie Maria nun berichtet, hätte sie niemals gedacht, dass es jemals eine DSDS-Staffel ohne Dieter gibt! Gegenüber "schlager.de" gibt sie zu verstehen: "Damit hätte ich nie im Leben gerechnet, denn für mich ist Dieter Bohlen DSDS. Das ist eine Einheit, die zusammengehört." Doch in all dem Unglück sieht Maria auch eine Chance: "Aber falls er wirklich geht, ich habe Zeit. RTL kann mich anrufen, ich wäre sofort dabei!" Na das ist mal eine Überraschung! Was Helene wohl von so viel Eigeninitiative ihrer Backround-Sängerin denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...