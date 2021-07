Helene Fischer: Eklat um Schwangerschaft - Das geht zu weit

Da ist sie wieder! Helene hat sich endlich aus ihrer gefühlt ewigen Auszeit auf Social Media gemeldet: "Lange ist es her, ich hoffe, es geht euch gut", so die 36-Jährige. "Ich habe sehr intensiv an meinem neuen Album gearbeitet. Ich freue mich wahnsinnig, euch sagen zu können, dass es endlich die erste Single geben wird von mir." Doch nicht etwa die neue Musik ist DAS Gesprächsthema im Netz – wieder einmal sind es haltlose Schwangerschafts-Spekulationen, die sofort heiß diskutiert werden.