Helene Fischer: Endlich verkündet sie das zuckersüße Wunder!

Helene Fischer verzaubert nach der Sommerpause erneut ihre Fans mit ihrer Tour "Rausch". In Köln gab es für das Publikum eine große Überraschung, denn dort ließ die Schlagersängerin live auf der Bühne eine ziemlich große Bombe platzen: "(...) dass ich sagen kann, dass es die 'Helene Fischer Show' endlich gibt." Damit beendet Helene Fischer monatelanges Gemunkel und bringt die Fans zum Jubeln! Weiter führt Helene Fischer auf der Bühne aus: "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe - all das, was ihr heute auch erleben dürft." Ein echtes Weihnachtswunder für die Bewunderer von Helene Fischer!

Noch ist nicht bekannt, welche internationalen Stars an der Seite von Helene Fischer singen und Weihnachten feiern werden. Doch nach drei langen Jahren wird in diesem Jahr endlich wieder am ersten Weihnachtsfeiertag die "Helene Fischer Show" über die Mattscheiben der Republik flimmern. Eine großartige Neuigkeit!