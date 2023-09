Helene Fischer: Enttäuschung auf ganzer Linie! Ihre Fans sind sauer

Es war die Sensationsnachricht der letzten Wochen! Helene Fischer verkündet auf ihrer Tour, dass sie endlich wieder "Die Helene Fischer Show" zurückholt und ihren Fans so die Weihnachtszeit versüßen wird. Sie erzählte auf der Konzertbühne in Köln ganz offen: "Wir waren uns lange nicht sicher, denn es ist nach wie vor schwierig. Es ist nach wie vor nicht so einfach, die internationalen Gäste zu bekommen. Aber davon lebt die Show, dass ich Duette singe, dass ich Akrobatik mache, dass ich tanze, singe - all das, was ihr heute auch erleben dürft."

Schon am 6. September ging der Vorverkauf der Ticket los. Doch kurz darauf folgte bereits Ernüchterung bei den Fans von Helene Fischer! Denn nicht nur sind nur wenige Tickets verfügbar, sondern auch die Preise für die zwei Konzerttermine sorgen für erheblichen Unmut in der Kommentarspalte auf dem "Instagram"-Profil der Schlagergröße. Auf der Verkaufsseite werden Preise zwischen 69,95 und 399,00 Euro angegeben.

Auch scheinen die Fans einen erbitterten Kampf mit der Verkaufsplattform "Ticketmaster" zu führen. Einige Fans teilen ihre turbulenten Erfahrungen und machen ihrem Unmut Luft: "Das ist echt ein Witz. Ich hab mich für den Presale angemeldet und musste etwas warten, alles gut. Aber dass die Tickets dann nicht zusammenliegend sind und wir separat sitzen müssen, ist doch eine Lachnummer, oder?" Jemand anderes schreibt: "Ob Ticketmaster da die richtige Plattform ist? Ich hoffe, die Preis-Dynamik bei hoher Nachfrage wurde abgestellt. Ist jetzt schon eine unfassbare Frechheit von Ticketmaster, dass sie GC Tickets für die 'Rausch'-Tour für fast 300€ verkaufen." Für einige Fans ist das Ticket-Fiasko sogar der Grund, auf den Besuch der Show zu verzichten: "Fast 6-7 Stunden pro Aufzeichnung. Ne danke… Da schau ich mir das lieber kosten- und stressfrei im TV an und spar mir das überteuerte Ticketgeld."

Das hat sich Helene Fischer sicher anders vorgestellt...