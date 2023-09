Helene Fischer: Fiese Läster-Attacke auf der Bühne!

Wenn Helene Fischer auf Tour geht, greifen ihre Fans tief in die Tasche, um ein Ticket zu ergattern. Und nicht nur das: Ihre Liebe zu Helene ist so groß, dass sie der millionenschweren Sängerin auch noch Geschenke kaufen – in der Hoffnung, ihrem Idol damit eine Freude zu machen. Doch anstatt sich dankbar zu zeigen und die Treue ihrer Anhänger zu würdigen, beleidigt Helene ihre Fans fies – so wie gerade bei einem Konzert in Köln.