Helene Fischer: Für ihr Baby! Ihr großer Traum ist offenbar geplatzt

Nach ihrer Mammut-Tournee, die im Oktober endet, möchte Helene es ruhiger angehen lassen. Anfang Dezember zeichnet sie noch die "Helene Fischer-Show" auf, die an Weihnachten im TV läuft – danach zählt für sie nur noch die Familie. Genauer: die Familien-Planung. Was sie ja selbst verraten hat: Ihr Ehemann Thomas Seitel und sie wünschen sich noch ein zweites Kind. "Wir arbeiten drauf hin", verriet sie. Das zweite Baby, damit Nala kein Einzelkind bleibt – das könnte das Ende ihres internationalen Traums sein. Vielleicht gut, denn sie ist gewarnt. Rippenbrüche, Platzwunde an Nase und Stirn – Helene war dennoch nicht zu stoppen.

Hinzu kommt: Es fällt ihr zunehmend schwerer, auf das Fitness-Niveau zu kommen, das sie für ihre atemberaubende Show braucht. "Wenn ich in der Luft an einem Artisten hänge, das sind Kräfte, die ich noch mal aufbauen muss", gab sie nach ihrer kurzen Sommerpause zu. Doch in ihrer Pause muss sie sich darüber erstmal keine Gedanken machen. Dann kann sie sich voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren.