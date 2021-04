Helene Fischer: Gefühls-Beben! Ein neuer Mann bringt sie zum Strahlen

Das Helene Fischer auf eine treue Fan-Base zurückblicken kann, ist definitiv nichts Neues. So wird die Beauty von ihren Anhänger via "Instagram" immer wieder mit einer Reihe von Komplimenten überschüttet. Doch wie es scheint, hat Helene auch in den eigenen Promi-Reihen ein paar treue Anhänger. So erklärt nun auch Kultsänger Tom Jones, dass er von Helene absolut verzaubert ist. Gegenüber "Bild am Sonntag" gibt er zu verstehen: "Ihre Stimme ist enorm". Er ergänzt: "Sie hat das gewisse Etwas, diesen gewissen Funken und den Drive." Des Weiteren ist er über den Erfolg von Helene Fischer der Meinung: "Deutsche Tugenden haben dabei noch nie geschadet."

Ehrliche Worte, die zeigen: Tom Jones ist von Helene Fischer absolut angetan. Was die Beauty wohl über die wohlwollenden Worte ihres Kollegen denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu.