Helene Fischer: Gefühls-Chaos - Kehrt ihr Thomas zu seiner Ex zurück?

Nur noch vier Monate, dann geht es wieder los: 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit den Akrobaten von Cirque du Soleil. Helene Fischer ist wieder im "Rausch". Sie steckt bereits mitten in den Vorbereitungen zu ihrer Mega-Tournee voller "Herzschlag-Momente", die einem "den Atem rauben". So steht es zumindest in der Ankündigung.

Auch interessant