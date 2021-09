Helene Fischer: Herber Schlag für Florian Silbereisen! Warum tut sie ihm das an?

Seine Helene hat ihm einen Korb gegeben. Stattdessen triumphiert Floris Konkurrent Giovanni Zarrella (44), der am 11. September im ZDF mit seiner eigenen Show startet. Helene wird bei ihm auftreten! "Ich darf noch nicht verraten, ob sie schon in meiner ersten Show ist, aber sie wird sicherlich vorbeischauen", verrät Giovanni laut "Freizeitwoche". "Ich freue mich, dass sie wieder zurückkommt." Autsch! Das muss eine bittere Demütigung für Florian sein. Schließlich war er maßgeblich an Helenes kometenhaften Karriere beteiligt. Ein wenig Dankbarkeit kann man da schon erwarten. Für Helene sicher keine leichte Entscheidung. Doch dem ZDF ist sie verpflichtet.