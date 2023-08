Helene Fischer: Ihr Manager bestätigt das bittere Aus

Wie Helene Fischers Manager Uwe Kanthak jetzt gegenüber RTL verrät, ist er sich nicht sicher, ob Helene in diesem Jahr wieder die große "Helene Fischer Show" zum besten geben wird: "Ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann", verrät Uwe Kanthak. Das lege allerdings nicht an Helene selbst, sondern an äußeren Umständen: "Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht.", erklärt ihr Manager.

Ob die Show dieses Jahr stattfinden wird, steht also noch in den Sternen...