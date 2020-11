Helene Fischer früher: So unschuldig sah sie als junges Mädchen aus

Herzlichen Glückswunsch, Helene! Pünktlich zum 15-jährigen Bühnen-Jubiläum schenkt ihr Flori glatt eine persönliche Show voller Erinnerungen. Nachdem seine Ex ihn 2019 mit einem Überraschungsauftritt beim „Schlagerboom“ verzauberte, kommt es am Freitagabend in der Show „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!" zur emotionalen Revanche. Vom ersten großen Auftritt beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ über die gemeinsame Lovestory bis hin zur traurigen Trennung, wirft er einen Blick in die Vergangenheit. Doch wie sah Helene Fischer früher eigentlich aus?