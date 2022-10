Helene Fischer: Ihr privates Lügenkonstrukt ist zusammengebrochen

Sie gilt als Stil-Ikone; was Helene Fischer trägt, ist Trend! Doch wer die Looks der Sängerin nachshoppen möchte, muss tief in die Tasche greifen. 650 Euro der Pullover mit Kussmund vom spanischen Label Loewe, 1.095 Euro die Sock-Sneaker von Balmain, dazu eine edle Leder-Leggings, die ebenfalls nicht gerade preiswert aussieht!

Auch interessant