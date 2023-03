Helene Fischer: Jetzt kommt die bittere Wahrheit raus!

Auf Instagram verkündete sie die traurige Nachricht und ihre Fans waren schockiert. Sie hatten ihr Idol schon im Vorfeld vor den Risiken ihrer gefährlichen Stunts gewarnt. Die Verletzung hat schwerwiegende Folgen für ihr geplantes Bühnen-Comeback. Die ersten neun Konzerte in Bremen und Köln mussten abgesagt werden und werden nun im Mai, August und September nachgeholt. Obwohl Helene sich schnell erholen möchte, sind Rippenverletzungen äußerst schmerzhaft und erfordern normalerweise vier bis sechs Wochen Ruhezeit. Helene plant jedoch, bereits in drei Wochen ihre Premiere in Hamburg zu feiern. Einige Skeptiker vermuten, dass möglicherweise nicht nur die Verletzung, sondern auch Probleme mit der Produktion und dem Team hinter den Absagen stecken könnten. Die Fans hoffen jedoch, dass Helene sich schnell erholt und ihr Comeback wie geplant stattfinden kann.

