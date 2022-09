Helene Fischer: Aufregende Pläne! Was man über Baby Nr. 2 weiß

Schon vor zehn Jahren verriet Helene Fischer, dass sie nicht nur ein Baby haben will, sondern mehrere Kinder. "Klar, will ich Kinder. Ich möchte eine Familie gründen", erzählte sie damals der "Freizeit Revue". Nun hat sie den Anfang mit Tochter Nala gemacht. Das kleine Mädchen hat das Leben der Schlagersängerin perfekt gemacht. Denn die 38-Jährige hat immer wieder betont, dass die Familie an erster Stelle steht. "Ich bin ein Familienmensch", sagte sie vor nicht allzu langer Zeit. "Auch heute noch genieße ich es, in einer funktionierenden Großfamilie zu leben. Das ist ein gutes Gefühl." Eine Großfamilie, die sie sich sicher auch für Nala wünscht.

Die gebürtige Russin geht in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter jedenfalls richtig auf. Für sie gibt es nichts Schöneres. "Ich habe zu Hause noch mal ganz anders für mich aufgesaugt und bin ein richtiges Hausmütterchen geworden. Ach, ich liebe es, so profane Dinge zu tun wie zu Kochen oder dann mal irgendwie Hausarbeit zu machen. Ich finde das so entspannend und schön, aber auch das ist natürlich neu für mich, dass ich so jeden Tag meinen Familientätigkeiten nachkommen muss", plauderte sie erst kürzlich in der Sendung "Leute heute" aus.